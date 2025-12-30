پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ماموران پلیس پاوه در عملیاتی موفق به کشف ۷۲ کیلوگرم نقره فاقد مجوز به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی ملندر پاوه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ مشکوک و ازآن بازرسی کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: پس از توقیف خودرو و در بازرسیهای انجام گرفته ۷۲ کیلوگرم انواع نقره فاقد مجوز که به شکل حرفهای در خودرو جاساز شده بود، کشف شد.
سردار حاجیان، ارزش محموله کشف را طبق نظر کارشناسان ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.