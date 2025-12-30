پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت حماسه روز نهم دیماه، روز بصیرت صبح امروز بهصورت همزمان در سراسر استان و با محوریت مصلای وحدت گرگان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حماسه ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
حاضران در این مراسم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند تا باری دیگر با آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
سخنران این برنامه حمید رضا مقدم فر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه خواهد بود.