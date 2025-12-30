رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: آمریکایی‌ها با جنایاتی که مرتکب شدند نهایتاً شاهد ترک منطقه و قبول شکست آن هم به صورت فرار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم در نشست تخصصی «تبیین روایت‌ها و پاسخ به شبهات دفاع مقدس ۱۲ روزه» اظهار داشت: شهید سلیمانی فرمانده محوری در جریان مبارزه با حضور سلطه غرب در منطقه بود؛ کینه غرب و ترامپ از ایشان بی جهت نیست.

وی ادامه داد: امروز در بستر گذار جهانی از تک قطبی آمریکا محور به چند قطبی هستیم. افول قدرت غرب را امروز شاهدیم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار داشت: لشکرکشی آمریکا به کشور‌ها غالباً مجوز‌ها از شورای امنیت سازمان ملل را ندارد.

وی افزود: بعد از ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی به غرب آسیا، افغانستان، عراق، و خساراتی که به مردم این منطقه وارد کرده و جنایاتی که مرتکب شدند نهایتاً شاهد ترک منطقه و قبول شکست آن هم به صورت فرار شدند.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: امروز ترامپ ادعا دارد هزاران میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده و هیچ دستاوردی نداشته‌اند، در حالی که پیش از این بر طبل پیروزی می‌زدند.

وی ادامه داد: تحولات دیگری در سال‌های اخیر رخ داد؛ بعد از واقعه ۷ اکتبر منطقه دستخوش تحولات بزرگی شد و این مساله را باید در بستر دوران گذار جهانی از تک قطبی آمریکا محور به چند قطبی ببینیم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان کرد: امروز افول قدرت غرب را شاهدیم، در جنگ روسیه و اوکراین، دیدیم که یک کشور روسیه امروز در برابر کل اروپا پیروزی به دست می‌آورد و امنیت قاره اروپا را در حوزه نظامی و… مورد تهدید و مخاطره قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به سند امنیت ملی آمریکا گفت: تصویر ترامپ از اروپا یک تصویر شکست خورده‌ای است فاقد دفاع از خود، بحران مهاجرت و بحران امنیت حتی در این سند تاکید کرده تا ۲۰ سال آینده تردید دارند اروپا وجود دارد یا خیر و آن را رها کرده به قاره آمریکا می‌پردازد.

سردار احمدی مقدم همچنین بیان کرد: در سند امنیت ملی آمریکا به پایان جنگ‌های ۸۰ ساله اشاره می‌شود و خواهان پایان جنگ‌ها است و تنها تاکید دارد از موجودیت اسرائیل حمایت می‌کنیم. اما آنچه نتانیاهو به دنبال آن است در سند امنیت ملی آمریکا با آن مخالفت می‌شود، حتی درمورد ایران می‌گوید اجازه نمی‌دهیم قدرت موشکی ایران تهدیدی برای ما باشد.