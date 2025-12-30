پخش زنده
مثبت بودن آزمایش هاری یک قلاده سگ گله در روستای دهنه سنگ کلیدر شهرستان سبزوار تایید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در پی گزارش بهورز روستا مبنی بر گزش دو نفر انسان، هشت قلاده سگ، یک رأس میش و دو رأس الاغ توسط یک سگ گله با علائم مشکوک به بیماری هاری، موضوع بلافاصله در دستور کار شبکه دامپزشکی سبزوار قرار گرفت.
دکتر براتالله زیدآبادی با بیان اینکه این سگ گله سه روز پس از حمله تلف شد، افزود: در ادامه، کارشناسان شبکه دامپزشکی سبزوار به محل اعزام شدند و پس از انجام نمونهبرداری، آنها را برای بررسی به آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماری هاری ارسال کردند که براساس نتایج اعلامشده، آزمایش هاری، مثبت گزارش شد.
او با اشاره به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه انجامشده، گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش خطر انتقال بیماری، کلاس آموزشی ویژه اهالی روستا برگزار و واکسیناسیون مجدد تمامی سگهای روستا و مناطق اطراف تا شعاع پنج کیلومتری با جدیت انجام شد.
این مسئول در پایان با تأکید بر خطرناک و کشنده بودن بیماری هاری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات مشکوک یا وقوع هرگونه گزش، در اسرع وقت موضوع را به مراکز بهداشتی و دامپزشکی گزارش دهند و افراد گزیدهشده بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از بروز عواقب جبرانناپذیر جلوگیری شود.