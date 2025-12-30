پنجمین کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره) و نکوداشت دوازدهم دی‌ماه، روز علوم انسانی - اسلامی با حضور جمعی از مقامات، استادان دانشگاه و اندیشمندان در سالن همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام علی مصباح یزدی فرزند علامه مصباح یزدی، با تأکید بر اهمیت حماسه ۹ دی، این روز را یادآور پیام روشن و غیرتمندانه ملت ایران در دفاع از ۲۰۰ هزار شهید انقلاب اسلامی و پاسداری از مبانی و ارزش‌های اسلامی دانست.

وی تجدید میثاق امت با ولایت را از اهداف اصلی حماسه ۹ دی دانست و افزود: آنچه تاکنون کشور را از امواج سهمگین دشمنی‌های بیرونی و درونی به سلامت عبور داده، ولایت فقیه بوده است؛ پیوندی الهی که این نظام با مبدأ الهی داشته و همچنان حفظ کرده است.

حجت الاسلام مصباح یزدی با تأکید بر پایداری ملت ایران بر عهد الهی خود، ادامه داد: مردم همچنان پای پیمانی که با خدا بسته‌اند ایستاده‌اند و برای صیانت از این میراث گران‌قدر، آماده فداکاری هستند.

وی همچنین با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، عظمت شخصیت ایشان را برخاسته از ولایت‌مداری، بی‌اعتنایی به جایگاه‌های مادی و وفاداری عمیق به اسلام و ارزش‌های اسلامی دانست.

فرزند آیت اله مصباح یزدی افزود: شناخت دقیق شهید سلیمانی از مسئله ولایت فقیه، همواره از ویژگی‌های برجسته و زبانزد ایشان بوده است.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی با تجلیل از مقام علمی و فکری آیت‌الله مصباح یزدی، نام‌گذاری ۱۲ دی‌ماه به عنوان «روز علوم انسانی- اسلامی» را ثمره اندیشه و مجاهدت علمی این اندیشمند برجسته دانست و این کنگره را فرصتی برای بازخوانی و احیای گفتمان علوم انسانی اسلامی ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر نقش تفکر و تعقل در پیشرفت جوامع، گفت: نوآوری و کارآمدی نظام اسلامی ریشه در اندیشه‌ورزی دارد و همین روح تفکر، جمهوری اسلامی را در برابر چالش‌ها استوار نگه داشته است.

حجت‌الاسلام عاملی همچنین شهید حاج قاسم سلیمانی را نمونه‌ای از تفکر انقلابی، معنوی و شجاعانه معرفی کرد.

وی نخستین ویژگی برجسته آیت‌الله مصباح را استقامت فکری و پاسداری عالمانه از اسلام ناب دانست و افزود: این اندیشمند فقید همواره با استدلال و برهان، در برابر جریان‌های سکولار ایستادگی و بازسازی علوم انسانی بر مبنای اندیشه الهی را پیگیری می‌کرد.

حجت‌الاسلام عاملی دومین ویژگی مشترک آیت‌الله مصباح با متفکرانی همچون شهید مطهری، علامه طباطبایی و شهید صدر را «زیستن در جهان اندیشه» عنوان کرد.

وی ادامه داد: این بزرگان بدون هراس از مکاتب رقیب، با نگاهی دقیق و منصفانه، به نقد و تحلیل جریان‌هایی همچون مارکسیسم و سکولاریسم پرداختند.

*ارائه مکتب علوم انسانی- اسلامی

حجت‌الاسلام عاملی سومین ویژگی آیت‌الله مصباح را ارائه مکتب و نظام‌واره‌ای منسجم در حوزه علوم انسانی- اسلامی برشمرد و گفت: ایشان با رویکردی نگرشی، نهادی و فرآیندی، الگویی جامع برای علوم انسانی مبتنی بر مبانی الهی ارائه داد.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله مصباح درباره بازنگری در طبقه‌بندی علوم، اضافه کرد: نظام علمی باید بر پایه نگرش توحیدی و کرامت انسانی بازتعریف شود تا پیوند میان علوم حفظ و از غفلت نسبت به ابعاد اخلاقی و انسان‌شناختی جلوگیری شود.

دیگر سخنرانان همایش با تمرکز بر جایگاه علمی علامه مصباح یزدی در حوزه فلسفه، کلام اسلامی و علوم انسانی اسلامی، بر نقش بی‌بدیل ایشان در تولید فکر دینی نظام‌مند تأکید کردند.

آنچه در اغلب سخنرانی‌ها برجسته بود، تأکید بر عقلانیت، انسجام نظری، شجاعت علمی و پایبندی عمیق ایشان به مبانی اصیل دینی بود؛ ویژگی‌هایی که سبب شد علامه مصباح یزدی به‌عنوان استاد فکر شناخته شود.

بخش مهمی از مراسم به تبیین تأثیرگذاری اجتماعی و انقلابی علامه مصباح یزدی اختصاص داشت. سخنرانان با اشاره به نقش ایشان در پاسخ‌گویی به شبهات فکری، تربیت نیرو‌های اندیشمند و حمایت نظری از گفتمان انقلاب اسلامی، ایشان را نمونه‌ای از عالم دینیِ مسئول و زمان‌شناس دانستند که علم را در خدمت تعالی جامعه قرار داد.

همچنین در این همایش، به نقش مؤثر علامه مصباح یزدی در تربیت شاگردان و تأسیس و تقویت نهاد‌های علمی و پژوهشی اشاره شد؛ نهاد‌هایی که امروز نیز به‌عنوان مراکز فعال در عرصه علوم انسانی اسلامی و فلسفه دین شناخته می‌شوند. حاضران بر این نکته تأکید کردند که استمرار جریان فکری استاد، نیازمند شناخت عمیق آثار و تداوم گفت‌و‌گو‌های علمی دربارۀ اندیشه‌های ایشان است.

نمایش بخش‌هایی از سخنرانی‌ها، درس‌ها و آثار مکتوب علامه مصباح یزدی، از دیگر قسمت‌های این مراسم بود که با توجه حاضران همراه شد.

این بخش، پیوند نسل جدید با میراث فکری استاد را برجسته کرد و بر ضرورت انتقال این سرمایه فکری به آینده تأکید داشت.

این مراسم با تأکید بر ادامه مسیر علمی و فکری علامه مصباح یزدی (ره) و لزوم پاسداشت میراث نظری ایشان، به کار خود پایان داد.

گفتنی است، هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، کنگره استاد فکر در ایام ارتحال «آیت‌الله مصباح یزدی» که به عنوان «روز علوم انسانی اسلامی» نام‌گذاری شده است به یاد این‌عالم وارسته برگزار می‌شود.