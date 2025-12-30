خبرگزاری صدا و سیما، دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بهارستان که با حضور رئیس بازرسی منطقه یک کشور برگزار شد با لحنی صریح و انتقادی، از بلاتکلیفی طولانی‌مدت مردم در پرونده تعاونی‌های هیئت‌امنایی مسکن گلستان و صالحیه پرده برداشت و تأکید کرد که «پاس‌کاری بین دستگاه‌ها دیگر قابل قبول نیست» به گزارشدادستان عمومی و انقلاب بهارستان در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بهارستان که با حضور رئیس بازرسی منطقه یک کشور برگزار شد با لحنی صریح و انتقادی، از بلاتکلیفی طولانی‌مدت مردم در پرونده تعاونی‌های هیئت‌امنایی مسکن گلستان و صالحیه پرده برداشت و تأکید کرد که «پاس‌کاری بین دستگاه‌ها دیگر قابل قبول نیست»

سید امیر احمدی با اشاره به سرگردانی ۱۵ تا ۲۰ ساله متقاضیان این تعاونی‌ها گفت: مردم کم‌برخورداری که با هزار امید برای خانه‌دار شدن سرمایه‌های اندک خود را وارد این پروژه‌ها کرده‌اند، سال‌هاست قربانی دیوان سالاری های فرساینده و جلسات بی‌نتیجه شده‌اند وضعیتی که به‌طور مستقیم زندگی حدود ۲۵۰ خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.

او با انتقاد از توقف پروژه‌ها میان شهرداری و سایر نهادهای مسئول تصریح کرد: اگر این مشکلات قابل حل است، چرا کسی مسئولیت نمی‌پذیرد؟ باید شفاف مشخص شود چه افرادی مجوز داده‌اند، بر چه اساسی پروژه‌ها آغاز شده و چرا امروز همه‌چیز متوقف مانده است

دادستان بهارستان در ادامه، خواستار ورود جدی بازرسی کل استان تهران به این پرونده شد و هشدار داد که ادامه این بلاتکلیفی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند

به گفته او زمان وعده‌ها و پاس‌کاری‌ها به پایان رسیده و دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر پاسخگوی عملکرد خود باشند و تکلیف مردم را روشن کنند.



