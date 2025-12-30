پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: شهید سلیمانی با فهم عمیق نسبت به اندیشه و آرمانهای انقلاب اسلامی، پرچم اسلام و انقلاب اسلامی را برافراشته نگهداشت، جبهه مقاومت را توسعه داد و ملتهای مظلوم را برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار، توانمند ساخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن حسنزاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، در پنجمین جشنواره «کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی» با گرامیداشت ایام سالروز میلاد امام جواد (ع)، نهم دیماه «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» و همچنین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: این ایام یادآور عظمت بصیرت ملت ایران و جایگاه رفیع مکتب مقاومت است که به واسطه شخصیت بیبدیل شهید سلیمانی شکل گرفت و توسعه یافت.
سردار حسنزاده در ادامه گفت: امسال پنجمین دوره جشنواره کارمند تراز مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود؛ مکتبی که ریشه در اصول، مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی دارد.
وی با اشاره به مفهوم «کارمند تراز مکتب حاج قاسم» عنوان کرد: کارمند تراز مکتب شهید سلیمانی، کارمندی است که به اصول و مبانی انقلاب اسلامی پایبند و مردمدار باشد، برای خدمت صادقانه به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکند و در جهت تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی، خالصانه و متواضعانه مجاهدت کند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ با تأکید بر یکی از شاخصترین ویژگیهای مکتب شهید سلیمانی، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «خط قرمز حاج قاسم، انقلاب اسلامی بود». این خط قرمز شامل امامِ انقلاب، رهبری انقلاب، و اهداف، آرمانها و مبانی انقلاب اسلامی میشود و شهید سلیمانی در این حوزهها هرگز کوتاه نمیآمد.
سردار حسنزاده ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی اندیشه انقلاب اسلامی و عمق این اندیشه را بهخوبی فهم کرده بود و بر اساس همین درک عمیق، پرچم اسلام و انقلاب اسلامی را برافراشته نگهداشت، جبهه مقاومت را توسعه داد و ملتهای مظلوم را برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار، توانمند ساخت.
وی با بیان اینکه نگاه شهید سلیمانی عمیق، گسترده و فراگیر بود، اظهار داشت: در نگاه حاج قاسم، همه اقشار جامعه با هر سلیقه و فکری، ذیل پرچم جمهوری اسلامی و اندیشه انقلاب اسلامی جای داشتند؛ اما زمانی که پای انقلاب اسلامی به میان میآمد، هیچگونه مسامحهای وجود نداشت.
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: هر فردی که درک درستی از منافع ملی و منافع انقلاب اسلامی نداشته باشد و در مسیر دشمنان انقلاب حرکت کند، نمیتواند در ذیل مکتب حاج قاسم سلیمانی تعریف شود. مکتب سلیمانی به ما میآموزد که در سایه انقلاب اسلامی، نیازمند وحدت، یکپارچگی و همبستگی هستیم؛ وحدتی که رهبر معظم انقلاب از آن بهعنوان امری مقدس یاد کردهاند.
سردار حسنزاده بیان کرد: هر کسی که با قلم، زبان، موضعگیری و رفتار خود از انقلاب اسلامی، آرمانها و مبانی آن دفاع کند و عظمت این انقلاب را به جهان نشان دهد، در چارچوب مکتب حاج قاسم تعریف میشود؛ اما هر فردی که به هر شکلی موجب تضعیف مواضع و مبانی انقلاب اسلامی شود، در این خطکشی، در مقابل انقلاب اسلامی قرار میگیرد.
وی همچنین با تبریک به برگزیدگان پنجمین جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، افزود: این عزیزان پس از طی مراحل چندماهه و عبور از ردههای نظارتی مختلف، بهعنوان منتخبان این جشنواره معرفی شدند که این انتخاب شایسته قدردانی است.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد که همچون حاج قاسم، ولایتپذیر، مجاهد و ثابتقدم در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی باشیم و عاقبتبهخیری ما به شهادت ختم شود.