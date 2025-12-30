صبح امروز تمامی شهر‌های مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل دما زیر صفر و یخبندان بود.

اردبیل زیر صفر و اندکی سفید پوش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اکبرنیا کارشناس هواشناسی استان با اشاره به دمای زیر صفر در مناطق مرکزی و جنوبی استان افزود: شهر‌های خلخال، نیر، سرعین و مشگین شهر منفی ۷ درجه و اردبیل با منفی ۴ درجه صبح یخبندانی را شروع کردند.

شهر اردبیل نیزاندک برفی بارید و سپید پوش شد.

وی همچنین با اشاره به بارش خفیف برف ادامه داد ارتفاع برف دیشب در خلخال و مشگین شهرو سرعین ۷ سانتی متر و گرمی و نیر ۳ سانتی بود.

راه بیش از ۲۰ روستای شهرستان‌های کوثر و نیر مسدود بود که با تلاش راهداران بازگشایی شد.

همچنین به غیر از جاده اسالم به خلخال بقیه راه های استان باز و تردد بویژه در محورهای کوهستانی با زنجیر چرخ جریان دارد.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به حاکم بودن هوای سرد تا صبح فردا چهارشنبه افزود:روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه باد جنوبی اغلب مناطق استان را در بر خواهد گرفت بطوری که کولاک برف در جاده‌ها پیش بینی می‌شود.

به‌دنبال بارش برف و کاهش شدید دما، فعالیت آموزشی مدارس در نهمین روز از دی‌ماه ۱۴۰۴ در برخی از مناطق استان اردبیل به‌صورت غیرحضوری بود.