به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا (۲)، از ساعت ۱۰:۳۰ امروز (سه‌شنبه - به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) واقع در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این مرحله از جمله دو نماینده ایران، رقبای خود را شناختند.

دیدار‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ (منطقه غرب):

الزوراء عراق - الوصل امارات

آرکاداغ ترکمنستان - النصر عربستان

سپاهان ایران - الاهلی قطر

استقلال ایران - الحسین اردن

کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین مسیر تیم‌های منطقه غرب در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ را مشخص کرد که به این ترتیب، برنده دیدار‌های استقلال - الحسین و سپاهان - الاهلی در یک‌چهارم نهایی با هم مواجه خواهند شد. به این ترتیب در صورتی که استقلال و سپاهان بر رقبای خود در یک‌هشتم نهایی غلبه کنند، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف هم خواهند رفت که می‌تواند قرعه جذابی برای نمایندگان کشورمان باشد. برنده بازی‌های النصر - آرکاداغ و الوصل - الزورا در یک‌چهارم نهایی مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.

منطقه شرق:

*پوهانگ استیلرز کره جنوبی - گامبا اوساکای ژاپن

*راتچابوری اف‌سی تایلند - پرسیب باندونگ اندونزی

*بانکوک یونایتد تایلند - مک‌آرتور اف‌سی استرالیا

*کونگ آنها نوی اف‌سی ویتنام - تامپینز روورز سنگاپور

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ماه فوریه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. بر این اساس مسابقات رفت منطقه غرب در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ و ۲۲ بهمن) و بازی‌های برگشت ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ و ۲۹ بهمن) برگزار می‌شود.

همچنین دیدار‌های رفت منطقه شرق در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ و ۲۳ بهمن) و بازی‌های برگشت در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن) برگزار خواهند شد.