بیش از ۲.۵ میلیارد تومان برای حمایت از خانوادههای آسیبپذیر با برگزاری جشن گلریزان اجتماعی در زنجان جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ جشن گلریزان اجتماعی با هدف توسعه مشارکتهای مردمی در حوزههای احسان، کمکهای اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، با حضور مسئولان قضایی و خیرین استان زنجان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در جمع خیران، با گرامیداشت حماسه نهم دی، بر نقش تعیینکننده مردم و خیرین در حمایت از نظام و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و این مشارکت را نمونهای روشن از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست.
حجتالاسلام فرجی برحق افزود: «با بهرهگیری از ظرفیتهای اعتقادی و خیرخواهانه استان و ترویج رویکرد «هر شهروند یک خیر اجتماعی»، میتوان نقش مؤثری در حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت جامعه ایفا کرد.»
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نیز با اشاره به نقش مؤثر خیرین در کاهش جمعیت کیفری، اعلام کرد که در این جشن بیش از ۲.۵ میلیارد تومان جمعآوری شده است.