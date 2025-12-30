به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: امسال در ۸ ماه، به رقم ۱۰۰ میلیون دلار در صادرات تجهیزات آبیاری به کشورهای هدف رسیده ایم. اکنون این تجهیزات و ادوات به ۱۸ کشور جهان به طور عمده کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان ترکمنستان قزاقستان روسیه ترکیه عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش قابل توجه منابع آب بخش کشاورزی تصریح کرد: تداوم تولید، حفظ امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات در شرایط فعلی، بدون بهره‌گیری از علم، فناوری و ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامعه کشاورزی ایران از روز جمعه و به مدت سه روز برگزار می‌شود و میزبان بهره‌برداران، کشاورزان، کارشناسان، مروجان، مدیران و فعالان بخش کشاورزی خواهد بود.

نیازی شهرکی با بیان اینکه علم و فناوری همواره زیرساخت توسعه کشور و به‌ویژه توسعه کشاورزی بوده است، افزود: بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان تداوم پروژه‌ها و تحقق مأموریت‌های بخش کشاورزی وجود ندارد. مأموریت اصلی این بخش، تولید پایدار و تأمین غذای مردم است و تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری و استفاده از آخرین یافته‌های علمی و فناورانه است.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه‌ها در انتقال دانش و فناوری اظهار داشت: این نمایشگاه‌ ها بستری برای ارائه آخرین دستاوردها در حوزه‌هایی مانند بهره‌وری آب، افزایش راندمان آبیاری و ارتقای عملکرد تولید هستند.