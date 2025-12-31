دهم رجب سالروز میلاد امام جواد (ع) است که از آن به عنوان مولودی پربرکت یاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد بن علی بن موسی مشهور به جواد الائمه (ع) و امام محمدِ تقی، امام نهم شیعیان در دهم رجب سال ۱۹۵هجری قمری در مدینه‌ی منوره دیده به جهان گشود و بر شاخسار امامت شکوفا شد.

امام جواد (ع) مظهر جود و سخا بود و دل‌های شیعیان را در مدت امامت خود به هم نزدیک کرد و با انوار الهی خود جلا بخشید.

پدر بزرگوار امام جواد (ع) حضرت امام رضا (ع) و مادرش بانوی گرامی و بافضیلتی به نام «سبیکه» است که امام رضا (ع) او را «خیزران» نامید. امام جواد علیه السلام به عنوان مولودی پربرکت یاد شده است.