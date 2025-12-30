پخش زنده
«زندگی پس از زندگی» در رمضان ۱۴۰۴ پخش نمیشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عباس موزون مجری و تهیهکننده این برنامه با بیان این خبر گفت: فصل هفتم در حال پیش تولید است برای ارتقای کیفیت، مقابله با حواشی و آمادهسازی محتوای دقیقتر، رمضان ۱۴۰۵ آنتن میرود.
وی گفت: فرآیندهای بهینه سازی برنامه همچون دعوت از مهمانان خارجی و بهرهگیری از ایدههای نو در تولید فصل جدید «زندگی پس از زندگی» نیازمند صرف زمان طولانیتری است.
موزون افزود: در ساخت فصلهای جدید برنامه افزایش دقت و کیفیت بالاترمورد توجه است و در جهت بهبود، تقویت و توسعه بینالمللی برنامه تلاش کردهایم.