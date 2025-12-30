پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: به دنبال این هستیم تا تیکت گذاری جایگزین تماسهای تلفنی شود تا روند کارها سریعتر و موثرتر انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان؛ دکتر سعید حبیبا در جلسه شورای مدیران سازمان امور دانشجویان در خصوص بهرهوری در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی گفت: سازمان امور دانشجویان در زمینه ارتقاء بهرهوری در خوابگاهها و کمک به سایر دانشگاهها و دستگاهها پیشتاز است.
وی ادامه داد: امسال توجه ویژهای به بازسازی و بهینهسازی خوابگاهها داشتهایم و گزارشهای مربوط به این موضوع به شکل جدی در جلسات مختلف ارائه شده است. هدف ما ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات موجود است.
رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر ضرورت بهبود خدمات دانشگاهی و ارتقاء سلامت روحی و جسمی دانشجویان گفت: با این رویکرد از ظرفیت بخش خصوصی در دانشگاهها استفاده شد به طوری که از مهر ماه امسال ۱۷ دانشگاه رستوران مکمل ایجاد کردهاند. این خدمات میتواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینهها منجر شود.
حبیبا همچنین بر اهمیت برنامههای ورزشی در بهبود وضعیت روحی و روانی دانشجویان تأکید کرد و افزود: برنامههای مختلفی در حوزه ورزش، از جمله المپیادهای درون دانشگاهی و استانی، به منظور ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان اجرا شده است. این برنامهها میتواند به کاهش مشکلات روحی، روانی، استرس و اضطراب در بین دانشجویان کمک کند.
وی در ادامه به نقش مشاوران در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه بسیاری از تعاملات در فضای مجازی صورت میگیرد، ضرورت دارد که مشاوران، بهطور مرتب کارگاهها و جلسات مختلفی برای ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان برگزار کنند.
حبیبا تصریح کرد: با برنامهریزیهای مستمر، میتوانیم به جذب دانشجویان خارجی نیز کمک کنیم و فرصتهای جدیدی را برای آنان فراهم سازیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین و مقررات برای بهبود فعالیتها و جذب دانشجویان بینالمللی اظهار کرد: کارگروه ملی برای جذب دانشجویان با همکاری دانشگاهها تشکیل شده و گزارشهای هفتگی از وضعیت این فعالیتها گرفته میشود. برای ارتقاء بهرهوری، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم.
وی همچنین به چالشهای موجود در دانشگاهها اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات مختلفی که دانشجویان با آن مواجه هستند، باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، سامانههایی که در سازمان وجود دارد به دلیل عدم همکاری برخی کارشناسان، با چالشهایی روبهرو است. اما ما به تناسب قسمتهای فعال توانستهایم اکثر فرایندها را بهبود بخشیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان به موضوع هوشمند سازی فرآیندها نیز اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم تا تیکت گذاری جایگزین تماسهای تلفنی شود تا روند کارها سریعتر و موثرتر انجام گیرد. روزانه حدود ۳۰۰ نفر به سازمان مراجعه میکنند و تلاش داریم تا با هوشمند سازی، این فرآیندها را تسهیل کنیم.
حبیبا در پایان تصریح کرد: سامانه هوشمند سازی که از دو سال پیش آغاز شده، بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه کشور شکل گرفته است و ما به دنبال این هستیم تا درصد فعالیتهای الکترونیکی را در این زمینه افزایش دهیم.
همچنین در این جلسه دکتر محمدصالح علیا معاون سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان ملی بهره وری با اظهار خرسندی از حضور در جمع مدیران سازمان امور دانشجویان، سازمان امور دانشجویان را یک سازمان پیشرو در حوزه بهرهوری دانست.
وی افزود: نظر به ماموریتهای گسترده این سازمان و تعداد بالای ارباب رجوع و متقاضیان این سازمان و حوزه خدماتی گسترده در سطح کشور که چند میلیون دانشجو را پوشش میدهد، میتواند با افزایش بهرهوری خدمات خود از جمله موضوع تغذیه دانشجویان و سرویس خوابگاههای دانشجویی که بودجه بسیار بالایی را هرساله دولت در این مسیر هزینه میکند، علاوه بر اینکه با افزایش بهرهوری هزینهها را به میزان معناداری برای دولت کاهش میدهد خود میتواند الگوی بسیار خوبی برای سایر دستگاهها باشد.
اولیا به موضوع فرهنگ سازی و ترویج الگوی بهره وری نیز اشاره داشت و گفت: بهره وری را میتوان به صورت انفرادی از زندگی شخصی شروع کرد و آن را به سطح اجتماعی ارتقا داد.
همچنین در این جلسه دکتر حبیبی معاون سازمان ملی بهره وری نیز به شاخصهای بهرهوری در حوزه آموزش عالی پرداخت و ضمن برشمردن برخی از این شاخصها از جمله نسبت اختراعات تجاریسازی شده به کل اختراعات ثبت شده و درصد سامانهای شدن خدمات به کل خدمات در حوزه دانشجویی و نیز نسبت کارمند به دانشجو اشاره داشتند این شاخصها میتوانند نشان دهنده میزان بهره وری در آموزش عالی باشند و باید سعی شود در این شاخصها به استاندارد نزدیک شویم.