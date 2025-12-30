پخش زنده
شانزدهمین سالروز حماسه ماندگار نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور گسترده مردم ولایتمدار قزوین در میدان میرعماد و بوستان درب کوشک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مراسم که با شعار محوری «حماسه ۹ دی، تجلی انسجام ملی» همراه بود، جلوهای از وحدت، همبستگی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان با حضور پرشور خود بار دیگر بر ادامه مسیر شهدا و دفاع از ارزشهای انقلاب تأکید کردند.
در این اجتماع مردمی، علاوه بر گرامیداشت شانزدهمین سالروز حماسه نهم دی، یاد و خاطره خیزش تاریخی مردم قزوین در هفتم دیماه ۱۳۵۷ نیز زنده شد؛ روزی که مردم این دیار با حضور در خیابانها علیه رژیم پهلوی فریاد آزادی و استقلال سر دادند و برگ زرینی در تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی رقم زدند.
مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی، سخنرانی و قرائت بیانیه پایانی همراه بود و بار دیگر نشان داد که مردم قزوین همچون گذشته در صحنه دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی حضوری پررنگ و تعیینکننده دارند.