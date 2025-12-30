بارش باران و برف در شهرهای مختلف مازندران امروز نهم دی‌ماه، آغاز و رنگ و بوی زمستان در این مناطق محسوس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آسمان استان امروز میزبان بارش‌های متناوب باران و برف بود و رنگ و بوی زمستان در این منطقه محسوس شد. این بارش‌ها که هم ارتفاعات را با سپیدی برف پوشاند و هم زمین‌های جلگه‌ای را با باران تازه شست‌وشو داد، جلوه‌ای زیبا و سرد از فصل زمستان را در دل طبیعت شهرستان بلزن به نمایش گذاشت.

کارشناسان هواشناسی توصیه کردند شهروندان از تردد غیرضروری در معابر و جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. همچنین فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این روز به دلیل بارش و شرایط نامساعد جوی مناسب نیست.

این سامانه بارشی با بارش متناوب در مناطق مرکزی و شرقی استان ادامه خواهد داشت و در ارتفاعات نیز به صورت برف مشاهده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود از عصر امروز سامانه به تدریج از استان خارج شود و روزهای آینده جو استان پایدار گردد.

دریا نیز در این روز مواج گزارش شده و فعالیت‌های دریایی توصیه نمی‌شود.