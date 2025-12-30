به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، حجت‌الاسلام رضا ابراهیمی در محفل انس با قرآن کریم که به مناسبت نهم دی ماه در تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد برگزار می‌شد، ۹ دی را حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد.

حجت الاسلام حیدر بیغمی مسئول عقیدتی- سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد نیز ۹ دی را روز بلوغ سیاسی توصیف کرد و گفت: ۹ دی سالروز بصیرت و آگاهی ملت شریف ایران و به فرموده رهبر انقلاب روز بلوغ سیاسی مردم است.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)، لازمه تعالی انسان و تشخیص دوست از دشمن را تأسی به اهل بیت (ع) دانست.

در مراسم محفل انس با قرآن کریم علاوه بر قرائت آیات الهی، آیین مولودی‌خوانی نیز به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر برگزار شد.