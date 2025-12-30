پخش زنده
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اینکه حریم کاخ گلستان سالها پیش بهطور رسمی ابلاغ شد، درباره وضعیت نگرانکننده اودلاجان، بلندمرتبهسازی در بافت ثبتی و تخریب بناهای تاریخی توضیحاتی داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا ایزدی گفت: هرگونه مداخله در محدوده بافتهای تاریخی باید صرفاً با استعلام و مجوز میراث فرهنگی باشد و هر نوع تخلف در این زمینه پیگیری خواهد شد.
وی درباره ضوابط حریم کاخ گلستان و وضعیت ابلاغ آن با توجه به مجوز ساخت دو مرکز تجاری در این محدوده، گفت: ضوابط کاخ گلستان و سایر آثار مرتبط را، با عنوان «میدان مشق تاریخی» و در واقع در قالب «ارگ تاریخی تهران»، شامل آثاری مانند کاخ گلستان و دیگر عناصر وابسته به این مجموعه، در قالب یک پرونده تاریخی بررسی کردیم. این پرونده ۲۷ مهر سال ۱۳۷۵ تهیه و ضوابط و حریم آن بهطور رسمی ابلاغ شد.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: حریم کاخ گلستان یک حریم جهانی است امکان ندارد چنین حریمی ابلاغ نشده باشد. اما در مقاطعی مسائلی پیش آمد و متأسفانه بعضی وقتها موضوع «تدقیق» مطرح میشود، که دلیلش هم همین است. ضوابطی که برای حریم تعیین شده، خط حریم مشخص است، عرض آن مشخص است و به تمام دستگاهها هم ابلاغ شده، اما این ضوابط خالی از اشکال نیست و نیازمند بازنگری جدی و منطبق با واقعیتهای موجود است تا حفاظت و صیانت به شکل درستتری انجام شود.
او درباره وضعیت طرحهای تجاری اطراف کاخ گلستان (مرکز تجاری طلای خاورمیانه و مروی سنتر یا خان عالی) گفت: کارگروه تشکیل شد نتیجه این بود که به هیچوجه افزایش ارتفاع قابل قبول نیست و باید دقیقاً مطابق همان ضوابطی باشد که در مکاتبه سال ۱۴۰۱ اعلام شده بود. همچنین تأکید شد که هیچگونه تعریض یا تغییر در مسیر معبر نباید صورت بگیرد. یکی دیگر از مباحث مهم، رعایت حریم قنات بود تا نگرانی بابت فرونشست ایجاد نشود. در این خصوص مطالعاتی انجام شد و نتایج آن به ما ارائه شد که نشان میداد فاصلهای حدود ۳۰ متر تا قنات باید رعایت شود. جمعبندی این شد که طرح متوقف بماند تا تعیین تکلیف نهایی انجام و تعهدات لازم گرفته شود.
او با اشاره به ادعای تعرض به معبر و میدانچه (مروی) نیز بررسی میدانی انجام شد. پس از بررسی مشترک با شهرداری مشخص شد که چنین اتفاقی رخ نداده و خط معبر همان خط مصوب قبلی است. دیواری که تخریب شده، طبق مستندات و تأیید استان تهران، موظف است عیناً و بر اساس ضوابط بازسازی شود. ارتفاع آن نیز مشخص و مصوب است و طبق مکاتبات سال ۱۴۰۱، شهرداری مکلف به رعایت همان ارتفاع تعیین شده است. پیگیریها نشان میدهد پروانهای که شهرداری صادر کرده، بر مبنای ارتفاع ۸ متر بوده و مجوزی بیش از آن صادر نشده است، بنابراین عملاً امکان ساخت با ارتفاع بیشتر وجود ندارد.
ایزدی درباره خرید و فروش گسترده ملک در اودلاجان به انگیزه شکلگیری طرحهایی مانند مراکز تجاری، گفت: هرگونه اقدام در این محدوده منوط به استعلام از وزارت میراث فرهنگی است. بدون استعلام، شهرداری مجوزی صادر نمیکند. ممکن است خرید و فروش صورت گرفته باشد، اما هرگونه ساختوساز الزاماً باید با مجوز و پس از اخذ استعلام انجام شود.