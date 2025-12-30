لیگ برتر بسکتبال

در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتربسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم کاله در برابر تیم طبیعت، بازی را واگذار کرد. تیم کاله در بازی خانگی و در حضور بیش از ۱۵۰۰ تماشاگر در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل، از تیم طبیعت اسلامشهر میزبانی کرد و در نهایت برابر میهمان رده چهارمی جدول با نتیجه ۷۰ بر ۷۳ باخت. تیم کاله پس از دو پیروزی ارزشمند هفته‌های گذشته برابر تیم‌های استقلال تهران و گلنور اصفهان در رده سوم جدول رده‌بندی لیگ قرار داشت. با توجه به شکست تیم شهرداری گرگان صدرنشین و استقلال تهران تیم دوم جدول در این هفته، در صورتی که کاله می‌توانست این بازی خانگی را ببرد، به صدر جدول صعود می‌کرد.