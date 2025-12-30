برگزاری نخستین مانور تمام عیار زلزله شهری در مشهد؛ جمعه ۱۲ دی
نخستین مانور تمامعیار زلزله شهری، روز جمعه ۱۲ دی در مشهد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط عمومی مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اعلام کرد این مانور از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ برپا میشود و محل اجرای مانور در اراضی کوهشار تعیین شده است.
اراضی این منطقه به چند ناحیه شامل ناحیه عملیاتی، ناحیه استقرار مراکز فرماندهی، بیمارستان صحرایی، پزشکی قانونی و همچنین فضاهای اختصاصیافته برای اسکان اضطراری و دیگر موارد مرتبط با حادثه زلزله تقسیم بندی شده است.