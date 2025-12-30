معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست از بررسی دو لایحه «اصلاح قانون مدیریت پسماند» و «به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان» در صحن مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری خبر داد و این لوایح را گامی مؤثر در ارتقای ساختار قانونی و اجرایی حفاظت از محیط‌زیست کشور بیان کرد.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، امید حاجتی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف پاسخ به مطالبات انباشته‌شده این حوزه، اصلاح هم‌زمان ساختار‌های قانونی و اجرایی را در دستور کار قرار داده است.

وی درباره لایحه اصلاح قانون مدیریت پسماند افزود: این لایحه پس از بررسی‌های کارشناسی، با رویکرد ساماندهی چرخه پسماند، شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌ها و کاهش چالش‌های اجرایی تدوین شده و می‌تواند نقش مهمی در مدیریت اصولی پسماند‌ها ایفا کند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با اشاره به لایحه به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان افزود: این لایحه با هدف افزایش امنیت شغلی، تقویت اقتدار قانونی و حمایت عملی از محیط‌بانان در مأموریت‌های میدانی تهیه شده و تصویب آن پشتوانه‌ای جدی برای حفاظت مؤثر از عرصه‌های طبیعی کشور خواهد بود.

حاجتی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای تجهیزات و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: نوسازی ناوگان خودرویی، تقویت تجهیزات میدانی و بهبود زیرساخت‌های عملیاتی با هدف افزایش کارآمدی مأموریت‌ها در حال اجراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی در حوزه منابع انسانی اشاره کرد و افزود: تصویب سند نیروی انسانی سازمان، افزایش اضافه‌کاری محیط‌بانان از ۶۰ به ۱۰۰ ساعت، سه‌برابر شدن جیره غذایی و صدور مجوز استخدام سالانه ۸۰۰ نفر از جمله اقدامات اخیر است که حدود ۶۰ درصد این نیرو‌ها به محیط‌بانان اختصاص می‌یابد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان ابراز امیدواری کرد با تصویب این لوایح و تداوم حمایت‌های قانونی، جایگاه حفاظت از محیط‌زیست و شرایط کاری محیط‌بانان و کارکنان این حوزه بهبود یابد.

­