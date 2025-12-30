به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم انقلابی چابکسر در سالروز یوم الله ۹ دی، با حضور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خویش را به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و پیروی از ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.

این گردهمایی با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز شد و در ادامه، سخنران مراسم با اشاره به ریشه‌ها و پیامد‌های حماسه ۹ دی، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و بصیرت در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از آرمان‌های انقلاب، حماسه ۹ دی را نماد عزت، بیداری و انتخاب آگاهانه ملت ایران دانستند.

در پایان این مراسم، حضار با تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکید بر پشتیبانی از مقام معظم رهبری، عزم خود را برای حفظ دستاورد‌های این حماسه تاریخی اعلام کردند.