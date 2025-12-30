پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراسان رضوی گفت: سه حفار غیر مجاز در شهرستان میانجلگه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید علی باقری گفت: براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ماموران یگان حفاظت میراثفرهنگی، در حوالی روستای ریزاب شهرستان میانجلگه در ۹۰ کیلومتری نیشابور حفاری غیر مجاز انجام شده است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراسان رضوی با اشاره به آثار برجای مانده از اقدامات حفاران غیر مجاز و سوراخهای ایجاد شده برای جاگذاری ماده منفجره، یاد آور شد: از حفاران غیر مجاز در زمان دستگیری ماده منفجره دینامیت کشف و ضبط شده است.
سرهنگ باقری تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراسان رضوی یاد آور شد: با توجه به استفاده بیش از حد جوانان و نوجوانان از بستر فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام به شدت تحت تاثیر تبلیغات کذب و فیلمهای غیر واقعی فضای مجازی قرار میگیرند و رویای بدست آوردن گنج اذهان آنان را به سمت و سوی این گونه تبلیغات غیر واقعی سوق داده حال آنکه واقعیت امر چیزی غیر از این است.