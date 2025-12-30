به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس گفت: همایش فصلی نمایندگی‌های ولی فقیه در سپاه فجر فارس در این شهرستان برگزار و علاوه بر مرور عملکرد سال‌های قبل، برنامه‌های آینده با نگاه راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محمودی زاده افزود: در حاشیه این نشست، برنامه راهیان پیشرفت و بازدید از توانمندی‌های دفاعی و نظامی نیروی دریایی سپاه اجرا شد.

وی بیان کرد: برگزاری همایش‌های فصلی، فرصتی برای هم افزایی و هماهنگی میان نمایندگی‌های ولی فقیه در استان است تا برنامه‌ها با انسجام و کارآمدی بیشتری اجرا شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس افزود: این نمایندگی وظیفه دارد علاوه بر نظارت و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، روحیه جهادی و انقلابی را در میان نیرو‌ها تقویت کند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.