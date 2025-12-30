پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از پایان موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحد شماره سه نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین قلی پور گفت: در فرآیند تعمیرات سالیانه واحد مذکور، طرحهای مهمی از جمله تعمیر سروموتورهای فلپگیت، سرویس و تعمیر اویل کولرهای ترانسفورماتورهای اصلی، تعمیر و نصب مجدد فلومیترهای سیستم کولینگ و اصلاح اتصالات سیستم روغن کمباین بیرینگ ژنراتور واحد و… انجام شد.
وی با اشاره به اینکه تمامی چکلیستها، سیگنال چکها و پروتکلهای مربوط به دوره سالیانه تجهیزات و سیستمهای مختلف مطابق برنامه زمانبندی انجام شد، ادامه داد: سایر واحدهای مجموعه دو هزار مگاواتی نیروگاه مسجدسلیمان در برنامه آتی تعمیرات سالیانه قرار دارند.
نیروگاه برقآبی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی از طریق هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی، از مهمترین نیروگاههای برقآبی کشور بهشمار میرود.