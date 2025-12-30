به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در یکی از این عملیات‌ها ماموران انتظامی در بخش رویدر شهرستان بندرخمیر، در تعقیب و گریز با دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ قاچاقچیان، ۱۴ بسته به وزن ۱۳۹ کیلو تریاک کشف و ضبط کردند.

سردار علی اکبر جاویدان افزود: قاچاقچیان در تعقیب و گریز پلیس، بسته‌های موادمخدر را از خودرو به بیرون پرت کرده و با استفاده از تاریکی هوا و جاده‌های فرعی، متواری شدند.

وی گفت: در عملیاتی دیگر نیز شب گذشته ماموران انتظامی در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس از یکدستگاه کامیون ۹۶ کیلوگرم تریاک که زیر بار بادمجان جاسازی شده بود کشف کردند.

سردار جاویدان افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

بیشتر بخوانید؛ کشف ۱۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در بندرلنگه

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: پلیس با به‌کارگیری همه توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند، لازم است عموم شهروندان و مردم فهیم و قدر شناس استان نیز هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از سامانه پاسخگوی ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.