پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد علامتی صبح امروز در نشست خبری جشنواره ملی اسباببازی کانون افزود: این جشنواره شامل بخشهای متنوعی از جمله فروشگاه اسباببازیهای ساخت ایران، انتخاب اسباببازیهای برتر، برگزاری نشستهای علمی و نمایشگاه ترویجی بازی و اسباببازی است.
آقای علامتی گفت: اهدای اسباب بازی به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار کشور، رونمایی از اسباب بازیهای جدید، از دیگر برنامههای متنوعی است که در ایام جشنواره ملی اسباب بازی است.
وی افزود: ساعت بازدید از بخش فروشگاهی جشنواره از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و ساعت بازدید از بخش ترویجی بازی و اسباببازی از ساعت ۱۵ تا ۲۰ تعیین شده است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل، کمک به برقراری ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و دیگر فعالان حوزه بازی و اسباببازی، ساماندهی صنعت اسباببازی و فراهمکردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآوری در این حوزه، برگزار خواهد شد.
حامد علامتی افزود: دهمین جشنواره ملی اسباببازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، شورای نظارت بر اسباببازی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره برگزار میشود.
در ادامه احسان منشی رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی نیز گفت: اسباب بازی هویت دارترین صنعت فرهنگی کشور است.
وی افزود: کارشناسان اسباب بازی در دوره برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی به خانوادهها و کودکان و نوجوانان مشاوره برای تهیه اسباب بازی متناسب با رده سنی و متناسب با نیاز آنها ارائه میدهد.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
اولین جشنواره ملی اسباب بازی در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شد. بیش از بیست و هشت تولید کننده اسباب بازی ایرانی و ۶۰ وارد کننده اسباب بازی در جشنواره شرکت داشتند. روند رو به رشد صنعت اسباب بازی کشور در ۱۰ سال اخیر طوری بوده است که در دهمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی بیش از ۲۰۰ تولید کننده داخلی اسباب بازی ایرانی در این دوره از جشنواره شرکت میکنند.