مدیر عامل ایران‌خودرو با اشاره به جهش چشمگیر قیمت مواد اولیه از سال ۱۳۹۶ تاکنون و تشدید آن در نیمه دوم امسال؛ گفت: انتظار ثبات قیمت خودرو در این شرایط عملی نیست.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای عادل پیرمحمدی در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تثبیت دستوری قیمت در شرایط افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه، نه ممکن است و نه به نفع کیفیت و توسعه محصول.

وی ادامه داد: این گروه صنعتی با ظرفیت تولید روزانه دوهزار تا ۲۵۰۰ دستگاه خودرو، اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶۶ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی در پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره مالکیت شرکت، گفت: هیچ‌گونه واگذاری سهامی انجام نشده و صرفا مدیریت شرکت، طبق مصوبات قانونی مجمع و با نظارت نهاد‌های ذیربط، به بخش خصوصی که در سال‌های طولانی صاحب بیش‌ترین سهام ایران‌خودرو بوده و متاسفانه نسبت به واگذاری مدیریت به آن مقاومت‌هایی وجود داشته سپرده شده است. ترکیب هیئت‌مدیره همچنان متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی بوده و این تغییر صرفا در جهت افزایش کارآمدی مدیریتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون و تشدید این روند در شش ماه اخیر، خاطرنشان کرد: از تیر تا آذر امسال، قیمت ورق گرم ۶۳ درصد، ورق گالوانیزه ۳۷ درصد، آلومینیوم ۶۳ درصد، مواد پلیمری تا ۶۶ درصد و مس ۸۹ درصد افزایش یافته است و در چنین شرایطی، توقع تثبیت قیمت خودرو غیرواقع‌بینانه و ناممکن است.

پیرمحمدی با اشاره به عملکرد تولیدی ایران‌خودرو در یک سال گذشته گفت: با وجود چالش‌های کم‌سابقه از جمله تعطیلی مقطعی خطوط تولید به‌دلیل دفاع مقدس ۱۲ روزه، ناترازی شدید انرژی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه سوخت، تولید ایران‌خودرو در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش یافته و بخش عمده تعهدات معوق گذشته تسویه شده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو با تشریح روند بهبود کیفیت محصولات اظهار کرد: شاخص مراجعه خودرو‌های تحویلی به شبکه خدمات پس از فروش که سال گذشته ۲۵ خودرو از هر ۱۰۰ دستگاه بود، امسال به ۱۵ خودرو کاهش یافته است. البته هدف ما کاهش این عدد تا سطح ۳ دستگاه است.

در این نشست، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر لزوم کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و توسعه خودرو‌های کم‌مصرف نسل جدید، بر ضرورت حمایت از مسیر‌های فناورانه و اقتصادی واقع‌بینانه در صنعت خودرو تاکید کردند.