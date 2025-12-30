به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محسن پدرام‌فر با اشاره به وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری اظهار کرد: در حال حاضر ویروس غالب آنفلوانزا از نوع H۳N۲ است که می‌تواند عوارض نامطلوب و در برخی موارد منجر به بستری شدن بیماران شود.

وی با بیان اینکه این واکسن‌ها به منظور پیشگیری از بروز عوارض شدید بیماری آنفلوانزا به گروه‌های در معرض خطر تزریق شده است، افزود: سالمندان، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به فشارخون بالا، دیابت، بیماری‌های مزمن تنفسی و مادران باردار از جمله گروه‌هایی هستند که در اولویت دریافت واکسن قرار داشته‌اند.

پدرام‌فر تأکید کرد: تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دزفول آمادگی کامل برای تزریق رایگان واکسن آنفلوانزا را دارند و از شهروندان واجد شرایط خواست برای دریافت این خدمت به مراکز مذکور مراجعه کنند.

مسئول واحد پیشگیری از بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت دزفول در پایان خاطرنشان کرد؛ در کنار واکسیناسیون، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در فضا‌های شلوغ و بسته، شست‌وشوی منظم دست‌ها، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا و کاهش انتشار بیماری در جامعه داشته است.