به علت بارش برف و برودت هوا در منطقه خلخال، فعالیتهای آموزشی مدارس و مراکز پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول شهری و روستایی و در مشگین شهر، فعالیتهای آموزشی کودکستان در «نوبت عصر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی «نوبت عصر» مدارس در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ در اطلاعیه ای اعلام کردک
