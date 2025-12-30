پخش زنده
در راستای گسترش توان ملی و منطقهای؛ تفاهمنامه همکاری دانشگاه مازندران و مجتمع کاسپین شرکت صنایع دریایی ایران منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای گسترش توان ملی و منطقهای و ایجاد زمینههای مشارکت علمی، پژوهشی و صنعتی، تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه مازندران با نمایندگی دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه و مجتمع کاسپین شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) به نمایندگی کاپیتان جهانبخش امیری مدیر مجتمع به امضا رسید.
از مهمترین اهداف این تفاهمنامه میتوان به همافزایی و گسترش زمینههای همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی در جهت توسعه تجارت فعال و صنایع موجود در منطقه و تحقق ماموریتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و نیز تقویت ارتباط، همبستگی و تطابق میان فعالیتهای نظام آموزش عالی با نیازهای صنعتی اشاره کرد.
بر اساس این تفاهم، دو طرف متعهد شدند تا نهایت تلاش خود را در جهت گسترش توان ملی و منطقهای در رفع محدودیتهای مرتبط با موضوعات تفاهمنامه مبذول داشته و از هیچ کوششی در راستای تحقق زمینههای همکاری مشترک از جمله در حوزههای آموزشی و پژوهشی و بهرهگیری طرفین از آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی فروگذار نکنند.