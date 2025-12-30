فرماندار هشترود گفت:بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران این شهرستان و به دلیل یخبندان، کولاک و انباشت حجم انبوه برف آزادراه تبریز- زنجان در حدفاصل هشترود- میانه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ابراهیم حسنی با اشاره به وضعیت نامناسب دید افقی در محور آزادراه تبریز- زنجان اظهار کرد:بر همین اساس جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان هشترود دیشب در محل سه راهی قویون قشلاقی واقع در محور هشترود- میانه واقع در آزادراه تبریز- زنجان به منظور بررسی میدانی شرایط اضطراری و وضعیت مسیرها، تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس اتوبان تبریز- زنجان تا زمان فروکش شدن کولاک و مسیرگشایی مسدود خواهد بود لذا از هموطنان درخواست می‌کنیم از مراجعه و تردد در این مسیر خودداری کنند.

حسنی با اشاره به اینکه شرایط اسکان اضطراری در محل‌های یاد شده در شهر‌های هشترود و نظرکهریزی و همچنین مساجد روستایی جهت اسکان افراد فراهم شده است یادآور شد:نیرو‌های راهداری، هلال احمر و امدادرسان در این مسیر آماده ارائه خدمات به مردم در راه مانده هستند و تمامی تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

وی برودت هوا را یکی از چالش‌های مهم در زمان حاضر برشمرد و از اهالی شهرستان هشترود درخواست کرد در استفاده از منابع انرژی از جمله گاز مدیریت لازم را انجام دهند.

حسنی وضعیت کنونی جاده مواصلاتی هشترود به مراغه را نیز اضطراری و همراه با برف و کولاک عنوان و اضافه کرد: تردد هر نوع وسیله نقلیه سنگین در این مسیر نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع است.