به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس هلال احمر شهرستان نقده از رهاسازی ۷۰ خودروی گرفتار برف و کولاک در مسیر‌های مواصلاتی شهرستان خبر داد و افزود: پنج تیم امدادی از جمعیت هلال احمر برای رهاسازی و امدادرسانی که گرفتاران برف و کولاک در مسیر‌های مواصلاتی اعزام شده‌اند.

حجت الله مدنی رهاسازی و کمک به بستن زنجیر چرخ و توزیع بیست جیره غذایی و بیست تخته پتو بین خودرو‌های گرفتار در برف اعلام کرد و تصریح کرد: محور نقده به پیرانشهر، گردنه دواب همچنین محور نقده به حیدراباد - محور حیدراباد به سمت ارومیه - و سه راهی حیدراباد به سمت سه راهی محمدیار از مسیر‌های گرفتاران در برف و کولاک بود که امداد رسانی شدند.

بعلت برودت و کولاک از تردد خودرو‌های در حال تردد به پیرانشهر از میدان دفاع مقدس خودداری بعمل آمد و توسط پلیس و مدیریت بحران شهرستان نقده به شهر بازگردانده شدند.