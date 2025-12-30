به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این مراسم سرتیپ دوم پاسدار سید کاظم میرکاظمی زاده فرمانده سپاه شهرستان سلماس با اشاره به حوادث سال ۸۸ ماهیت و جنس آن را از نوع عملیات براندازی که توسط دشمنان طرح ریزی و اجرا شده بود دانست و تأکید کرد: ملت ایران با بصیرت و ایستادگی توانست این توطئه‌ها را خنثی کند.

او حماسه ۹ دی را برگرفته از روح عاشورا و مکتب حسینی دانست و گفت: ملت بزرگ ایران در روز ۹ دی در برابر فتنه و پای اعتقادات خود ایستادند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف شوم خود برسند.

فرمانده سپاه سلماس همچنین بیان کرد: مردم ایران همواره پشتیبان انقلاب بوده‌اند و در عرصه‌های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و در همه میدان‌ها، با بصیرت و حضور موثر خود نشان داده‌اند که این ملت پای کار انقلاب هستند.

سردار میرکاظمی زاده اقدامات آمریکا و اسرائیل را ناشی از خوی استکباری آنها دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و به رهبری ولی امر زمان در برابر دشمنی‌ها ایستادگی خواهد کرد.

در پایان مراسم از خانواده‌های محترم شهدا تجلیل به عمل آمد.