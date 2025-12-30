پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل نقل جادهای مهاباد از تداوم کولاک و برف در گردنههای برفگیر و مسیرهای کوهستانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رحمت نویدینیا گفت: نیروهای راهداری با حضور در گردنههای برفگیر شامل گردنه قره بلاغ در محور مهاباد- بوکان و گردنه زمزیران در محور مهاباد- سردشت، علاوه بر برفروبی و بازگشایی مسیرها به مردم و رانندگان گرفتار در کولاک نیز کمکرسانی کردند.
وی از رانندگان و مردم خواست در صورت غیرضروری بودن سفر از تردد در این محورها خودداری کنند.