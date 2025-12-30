پخش زنده
شبکه تهران به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، با هدف ترویج معنویت، شادی و پاسداشت ارزشهای خانوادگی، برنامههای متنوعی را روانه آنتن میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «در شهر» به پوشش مراسم و جشنهای میلاد حضرت علی (ع) و همچنین مراسم اعتکاف در دانشگاهها و مساجد استان تهران اختصاص خواهد یافت.
برنامه «تهران ۲۰» نیز ضمن گرامیداشت این مناسبت، درباره تمهیدات و برنامههای مراسم اعتکاف گفتوگو کرده و خانوادهها و نسل جوان را به حضور در این مراسم معنوی تشویق میکند.
همچنین برنامه «به خانه برمیگردیم» با حضور مجریان، پخش نماهنگ و دعوت از خواننده و کارشناس دینی همراه خواهد بود.
«بچهها بیایید تماشا» نیز با نمایش انیمیشنها و کلیپهای شاد، فضایی مفرح برای کودکان ایجاد میکند.
«طهرانشاط» هم با اجرای یک جنگ شاد و بانشاط، میزبان مهمانان فرهنگی و هنری بوده و با موسیقیهای متنوع به استقبال این مناسبت میرود.
برنامه «سلام تهران» روز چهارشنبه را به جشن میلاد حضرت علی (ع) با دعوت از خوانندگان، گروه سرود و پدران نمونه اختصاص داده و در دو برنامه دیگر به موضوع اعتکاف با حضور کارشناسان مذهبی میپردازد.
گروه معارف نیز برنامه «تا نیایش» را در دو قسمت با حضور مجری و کارشناس و پخش آیتمهای مرتبط، و برنامه «قرار» را در قالب یک ویژهبرنامه به مناسبت میلاد و ایامالبیض روی آنتن خواهد برد.
همچنین پخش فیلم سینمایی «پرویز خان» با موضوع جایگاه پدری، نمایش سکانسهای منتخب طنز در «کمدین» و اجرای طنز «تئاتر در صحنه» با هنرمندی قدرتالله ایزدی، از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این مناسبت است.