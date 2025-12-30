پخش زنده
امروز: -
شانزدهمین سالگرد حماسه نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق دوباره با انقلاب اسلامی، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، شانزدهمین سالگرد حماسه نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق دوباره با انقلاب اسلامی، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) کرج برگزار شد. این مراسم با شعار محوری «حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی» همراه بود و با تأکید بر درسها و پیامهای ماندگار این روز تاریخی، ضرورت بصیرتافزایی، روشنگری، و وحدت ملی در برابر تهدیدات دشمنان کشور یادآوری شد.
در شانزدهمین سالگرد حماسه نهم دیماه، جمعی گسترده از اقشار مختلف مردم استان البرز در مصلی امام خمینی (ره) کرج گرد هم آمدند تا این روز را که بهعنوان «روز بصیرت و تجلی انسجام ملی» در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، گرامی بدارند. این مراسم با حضور پرشور شهروندان، خانوادهها، نخبگان، فعالان فرهنگی و هیئات مذهبی برگزار شد و جلوهای از همبستگی، بصیرتافزایی و وفاداری به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی آغاز شد و سپس سخنرانان مراسم با تأکید بر درسها و پیامهای بیبدیل حماسه نهم دیماه، این روز را نقطهای مهم در تاریخ معاصر ایران توصیف کردند که ملت ایران در برابر هجمههای داخلی و خارجی با بصیرت، اتحاد و پیروی از ولایتفقیه در صحنه حضور یافت. در شرح اهمیت این رخداد تاریخی بیان شد که حضوری خودجوش و مستقل مردمی، دشمنان را از تحقق اهداف تفرقهافکنانه خویش بازداشت و نشان داد که اتحاد ملی میتواند هر فشار و تهدیدی را خنثی کند.
داوود شمس رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به شعار محوری امسال «حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی»، اظهار داشت: شعار محوری امسال بازتابدهنده ثمره وحدت مردم و تأکید بر ضرورت روشنگری و بصیرتافزایی در جامعه امروز است.
او یادآور شد که تجربه نهم دیماه به نسلهای جدید آموخته است که در برابر تحرکات داخلی و تأثیرات رسانهای دشمنان، پرچم دلسوزی برای کشور، دین و منافع ملی را باید مستحکم نگه داشت.
فعالان فرهنگی با ارایه نمونههای عملی از پیام ۹ دی برای جامعه امروز، آن را الگویی برای مقاومت در برابر تلاشهای تفرقهافکن دانستند و خاطرنشان کردند که این روز نشان داد بصیرت و انسجام در کنار تبعیت از ولیفقیه، ستونهای اصلی ثبات کشور هستند.