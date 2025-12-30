به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: بیشترین سرعت ثبت‌شده وزش باد در این شهرستان به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.

محسن حیدری با تشریح علت این رخداد جوی، افزود: این تندباد حاصل فعالیت شدید همرفتی و وقوع طوفان تندری بوده که در اثر انرژی بالای همرفتی سامانه و تأثیر امواج جوی کم‌دامنه شکل گرفته است.

وی افزود این شرایط ناپایدار موجب وقوع رگبار باران، رعدوبرق شدید، تندباد‌های لحظه‌ای و در برخی نقاط همراه با بارش تگرگ شد که می‌تواند مخاطرات جوی خطرناکی به همراه داشته باشد.

به گفته وی، در پی فعالیت این سامانه، میزان بارش ثبت‌شده در شهر بندری چابهار به ۳۳، کنارک ۲۹.۵، زرآباد ۳۲ و بریس ۲۳ میلی‌متر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بامداد امروز در شهرستان زاهدان سرعت وزش باد به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهر تا ۳ کیلومتر کاهش یافت.

حیدری تصریح کرد: همچنین در بخش نصرت‌آباد شهرستان زاهدان، بیشینه سرعت باد ۸۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شد. در همین مدت، شهرستان زابل با سرعت باد ۶۱ کیلومتر بر ساعت و شهرستان خاش با ۷۹ کیلومتر بر ساعت تحت تأثیر این طوفان قرار گرفتند.

تا اواخر وقت روز چهارشنبه، در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حیدری در پایان با تأکید بر لزوم توجه به هشدار‌های هواشناسی، از شهروندان خواست در زمان وقوع ناپایداری‌های جوی، به‌ویژه وزش باد‌های شدید و طوفان‌های تندری، از تردد‌های غیرضروری خودداری کرده و نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند.