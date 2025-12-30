پخش زنده
امروز: -
بعلت شرایط نامساعد جوی رفت وآمدها از بنادر مسافری هرمزگان تا اطلاع بعدی متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تا مساعد شدن شرایط جوی، رفت و آمد از بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس به قشم - هرمز و بالعکس، و بنادر چارک و آفتاب به کیش و بالعکس صورت نمیگیرد.
حسین عباس نژاد افزود: در این مدت مسافران قشم میتوانند از بنادر پل بندرخمیر به لافت قشم رفت و آمد کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: بعلت ادامه وزش بادهای شدید جنوب غربی تا شمال غربی، همه مناطق دریایی هرمزگان مواج است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
بیشتر بخوانید: تخلیه روستای مهرگی سیریک و مناطق اطراف
وی با توجه به ناپایداریهای دریایی در استان توصیه کرد تمهیدات لازم صورت گیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.