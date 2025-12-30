پخش زنده
مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در مصلای بزرگ آیتالله اعرافی شهرستان میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در شهرستان میبد با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد. در این مراسم، حجتالاسلام حیدریان رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردکان، با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در تحولات تاریخی گفت: هر جا مردم پای کار رهبران جبهه حق ایستادهاند، چه در صدر اسلام و چه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیروزی رقم خورده است.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره از «فتنه» بهعنوان ابزاری برای دور کردن مردم از مسیر حق استفاده کردهاند، افزود: این فتنهها از صدر اسلام تا حوادث معاصر، تکرار شده و هدف مشترک آنها ایجاد فاصله میان مردم و رهبران جبهه حق بوده است.
حجتالاسلام حیدریان با معرفی برخی آثار مطالعاتی از جمله کتاب نگین آفرینش در حوزه مهدویت اظهار کرد: این کتاب با رویکرد جریانشناسی فکری و سیاسی صدر اسلام، به بررسی افرادی میپردازد که در میانه راه از مسیر حق بازگشتند و دچار لغزش شدند.
وی با بیان اینکه پیروان اهلبیت (ع) به دو دسته تقسیم میشوند، افزود: گروهی با بصیرت، همچون سلمان و ابوذر، تا پایان راه پای کار ماندند و گروهی دیگر به دلیل ضعف در امامشناسی و دشمنشناسی یا ترجیح منافع دنیوی، از مسیر حق فاصله گرفتند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردکان در ادامه با اشاره به شرایط ظهور تصریح کرد: تحقق ظهور دارای چهار شرط است که دو شرط آن محقق شده، شرط سوم یعنی تکمیل یاران خاص هنوز بهطور کامل فراهم نشده و شرط چهارم، آمادگی عمومی مردم است که نقش کلیدی و تعیینکننده دارد.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق پیروزیها و زمینهسازی ظهور، معطل خواص نیست، بلکه وابسته به آگاهی، بصیرت و آمادگی مردم است.