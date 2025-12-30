به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بارش‌های چند روز اخیر در شهرستان رستم، موجب جوشش چشمه‌ها، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، لبریز شدن طرح‌های آبخیزداری و لطافت هوا شده، اما شدت این بارندگی‌ها در برخی مناطق روستایی از جمله بخش سورنا، موجب وارد شدن خسارت به جاده‌های روستایی و عشایری، منازل مسکونی و زمین‌های کشاورزی شده است.

در این بارندگی‌ها، تیم‌های امدادی و کارشناسی از ساعات اولیه در مناطق آسیب دیده حضور یافته و بررسی و برآورد میزان خسارت وارده به زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی را آغاز کرده‌اند.