همزمان با مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی، اجلاسیه ۳۱۰۰ شهید شهرستان ارومیه سه شنبه ۹ دی با حضور مسئولین و مردم در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی سهشنبه ۹ دی در مراسم حماسه ۹ دی و اجلاسیه ۳۱۰۰ شهید شهرستان ارومیه در مصلی امام خمینی شهر با اشاره به همزمانی این دو مناسبت، اظهار کرد: نهم دی یادآور حضور آگاهانه و تاریخی مردم در صحنه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ روزی که ملت ایران با بصیرت مثالزدنی خود از امنیت، تمامیت ارضی و ارزشهای نظام اسلامی دفاع کردند.
وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه بزرگداشت ۳۱۰۰ شهید شهرستان ارومیه در راستای کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید استان، افزود: این مراسمها یادآور پیوند ناگسستنی ملت ایران با امام، شهدا و رهبر معظم انقلاب است و موجب زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا در دلهای مردم میشود.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با تأکید بر جایگاه این استان به عنوان مشهد ۱۲ هزار شهید بومی و میزبانی از ۲۴ شهید مهاجر، تصریح کرد: آذربایجانغربی در واقع سرزمین مشهدالشهداست که در مجموع ۳۶ هزار شهید را برای حفظ اسلام، انقلاب، امنیت و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرده است. این عدد بهای خونینی است که برای امنیت پایدار کشور پرداخت شده و باید با هوشیاری از آن صیانت شود.
مقابلی، انسجام ملی را عامل اصلی عبور از بحرانها دانست و گفت: همان همبستگی و اتحاد مردمی که در مقاطع حساس موجب پیروزی ملت ایران شد، نباید اجازه دهیم دچار خدشه شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: امروز به همت مسئولان، نیروهای مؤثر و اثرگذار، بخش خصوصی و واحدهای مختلف، فضای اعتماد و همدلی در استان تقویت شده و آذربایجانغربی در مسیر توسعه قرار گرفته است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با اشاره به موقعیت خاص آذربایجانغربی گفت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف و تبدیل اختلافات به تخاصمات قومی و مذهبی هستند، اما همه اقشار جامعه، علیرغم برخی مشکلات، باید مسئولیت امروز و فردای خود را بازتعریف کرده و با صیانت از انسجام ملی، اجازه ندهند امنیت و اتحاد استان خدشهدار شود.
برگزاری بیش از ۳۰۰ یادواره شهدا در ارومیه
در ادامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته و امسال، اظهار کرد: در این مدت، ۱۳ یادواره عمده و ۲۱۷ یادواره محلهای و در قالب روضههای خانگی برای تجلیل از هر یک از شهدای شهرستان برگزار شده است.
سرهنگ مهدی رضوی افزود: حوزههای مقاومت شهرستان نیز ۱۱۸ یادواره در قالب محلات، با مشارکت خواهران و برادران بسیجی، برگزار کردند و در قالب رزمایش بزرگ رهروان شهدا دیدار و دلجویی از خانواده شهدا و همچنین ۹۴۲ جانباز سرافراز شهرستان نیز انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و نمادین سپاه ارومیه ادامه داد: تاکنون ۳۸ مورد نامگذاری معابر و مکانها به نام شهدا در سطح شهر ارومیه و شهرهای نوشین شهر و قوشچی انجام شده است.
سرهنگ رضوی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، بسیجیان و فعالان شهرستان، آمادگی دارند تا در اجرای دومین کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید استان در مرکز استان، مشارکت جدی و موثر داشته باشند و با همت جمعی، یاد و آرمان شهدا را پاس بداریم.