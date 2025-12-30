پخش زنده
مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی امروز با حضور گسترده مردم انقلابی، همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم استان سمنان شور و شعور سیاسی خود را در حمایت از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی به نمایش گذاشتند.
مردم این استان، در نهمین روز دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی شرکت و تاکید کردند و ۹ دی، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانتها و حرمت شکنیهای وابستگان به بیگانگان را از یاد نخواهند برد و همچنان پای آرمانهای ایران اسلامی ایستادهاند.
در مراسم یوم الله ۹ دی مردم بصیر و ولایتمدار استان، پیامهای کوبنده خود را علیه آمریکای جنایت کار بر روی تابلوها و پلاکاردها نوشته و خشم و انزجار خود را از فتنه گران، اعلام کردند.
مراسم بزرگداشت نهم دی در سمنان در معراج شهدای میدان سعدی برگزار شد.