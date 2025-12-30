گاز ۳۲۵ سازمان و ارگان دولتی خراسان جنوبی به دلیل عدم رعایت موارد مرتبط با مصرف بهینه گاز نیز قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز استان در گفتگو با خبرنگار صداو سیما گفت: هم‌زمان با فرارسیدن ایام سرد سال و لزوم صرفه‌جویی مشترکین در مصرف گاز طبیعی، این شرکت از نیمه آبان اقدام به پایش مصرف تمامی سازمان‌ها، ادارات و مراکز دولتی و عمومی، مساجد، حسینیه‌ها و مدارس استان کرده که در این طرح تاکنون بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ مورد پایش انجام شده است.

رحمان محمودی افزود: همچنین گاز ۳۲۵ سازمان و ارگان دولتی به دلیل عدم رعایت موارد مرتبط با مصرف بهینه گاز نیز قطع شده است.

وی گفت: ادارات دولتی ملزم به رعایت الگوی مصرف بهینه گاز هستند و باید سیستم‌های گرمایشی به نحوی تنظیم شود که یک ساعت قبل از شروع به کار ادارات روشن و یک ساعت قبل از پایان کار و ایام تعطیل خاموش کنند و همچنین دمای محیط داخلی ادارات نباید بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد اخطار کتبی صادر و در صورت تکرار آن جریان گاز این‌گونه ادارات قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه این پایش‌ها به‌صورت پیوسته تا پایان فصل زمستان ادامه خواهد داشت افزود: تأمین پایدار گاز، اصلی‌ترین اولویت شرکت گاز استان است که با شروع فصل سرد با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا مشترکین گاز امسال نیز زمستانی گرم را سپری کنند.

محمودی ضمن هشدار در مورد استفاده از گرماتابش‌ها افزود: استفاده از گاز طبیعی برای گرمایش فضا‌های باز در مراکز عمومی، نظیر رستوران‌ها، کافه‌ها و مجتمع‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت صیانت از منابع ملی و مدیریت بهینه مصرف، در صورت مشاهده استفاده از گرماتابش‌ها در فضای باز، این مورد به‌عنوان تخلف ثبت و مطابق مقررات با متخلف برخورد می‌شود.

وی با اعلام اینکه در ایام سرد، تأمین گاز پایدار برای بخش خانگی در اولویت است از مشترکین درخواست کرد تا با رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی یاری‌رسان شرکت گاز در این امر باشند.