به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جمعی از بزرگان، معتمدین و شورای عالی اقوام وطوایف بختیاری ولرتباران و مردم عرب استان خوزستان در پیامی ارتحال حضرت آیت الله شفیعی را تسلیت گفتند.

در بخشی از این پیام آمده است: بانهایت تاسف وتاثرمصیبت ارتحال عالم ربانی وبزرگ و وارسته و ابوالشهید حضرت آیت الله سید علی شفیعی رابه محضرامام زمان (عج) و نایب برحقش حضرت امام خامنه‌ای و علمای اعلام وحوزه‌های علمیه وامت شهیدپروراستان خوزستان بالاخص به بیت مکرم و فرزندان فاضل و دانشمند ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید طلب آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان طول عمرباعزت خواهانیم.

حضرت آیت الله شفیعی، پدر طلبه شهید گرانقدر سید مرتضی شفیعی و نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری روز هفتم دی به علت عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی اهواز دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.