به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان استاندار کرمان با بیان اینکه سالگرد شهید سلیمانی مسئولیتی بزرگ و در عین حال توفیقی ارزشمند برای همه ماست، گفت: امروز مراسم سالگرد شهید سلیمانی از یک مناسبت صرفاً استانی فراتر رفته و به رویدادی هویتی و ملی تبدیل شده است.

دکتر محمدعلی طالبی در جلسه مشترک شورای سیاست‌گذاری مکتب و کمیته‌های ششمین سالگرد شهید سلیمانی گفت: نگاه ما به این مراسم و مسئولیت‌مان در قبال اجرای آن باید در چارچوب هویتی و ملی تعریف شود.

وی افزود: همه ما وظیفه‌ای مشترک در ترویج مکتب شهید سلیمانی با شاخصه‌های متعدد آن از جمله اخلاص، مردم‌باوری، شجاعت، عقلانیت، وحدت و خدمت بی‌منت به مردم بر عهده داریم.

استاندار کرمان گفت: در اجرای برنامه‌ها باید از مشارکت و همراهی مردم به‌صورت حداکثری استفاده و لازم است تشریفات اداری به حداقل برسد

محمد علی طالبی در پایان گفت: آنچه امروز در ارتباط با زائران شهید سلیمانی انجام می‌دهیم، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه خدمتی افتخارآمیز به شمار می‌آید.