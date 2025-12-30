مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان استانی در مسجد جامع شهر ایلام برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ این مراسم با هدف پاسداشت حماسه ماندگار ۹ دی و تبیین ابعاد مختلف بصیرت و هوشیاری ملت ایران برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این مراسم، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در خنثی‌سازی فتنه‌ها، ۹ دی را نماد وحدت، آگاهی و حضور به‌موقع ملت ایران در صحنه دانستند و بر لزوم حفظ بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

همچنین جمعی از مسئولان حاضر در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه ۹ دی، این روز را سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت انسجام ملی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی عنوان کردند.