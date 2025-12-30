هم اکنون ۵ هزار و ۳۹۳ نفر در خراسان جنوبی در صف انتظار وام ازدواج در خراسان جنوبی هستند گفت: در استان از آبان ۱۴۰۳ تا آبان امسال به ۴ هزار و ۶۱۸ پرونده تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه

زرنگ با بیان اینکه هم اکنون در استان ۱۳ هزار و ۹۴۴ نفر در صف وام فرزند آوری هستند، افزود: با وجود اینکه به میزان ۱۰۲ درصد منابع اعتبار اختصاص یافته در خصوص فرزندآوری به استان را پرداخت کردیم و در حوزه ازدواج هم ۱۰۴ درصد پرداخت کردیم و این رقم بالایی است، اما هنوز پرونده در صف انتظار داریم.

دبیر هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان افزود: این صف انتظار به این دلیل است که متقاضیانی که تعیین شعبه می‌شوند و مراجعه می‌کنند در بازه زمانی مقرر مراجعه نمی‌کنند و این باعث انباشت صف انتظار می‌شود و به دلیل اینکه در دو ماهه اخر سال نرخ تسهیلات افزایش پیدا می‌کند که باعث تجمع پرونده و انتقال به سال بعد می‌شود.

زرنگ با اشاره به اینکه تاکنون بانک ملی، ملت و رفاه کارگران بیشترین و بهترین عملکرد را داشته‌اند گفت: رایزنی‌ها از سوی ما و استاندار در دست اقدام است که بتونیم سهمیه استان را افزایش دهیم و منابع بیشتری را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی گفت: بار پرونده‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر دوش بانک ملی، ملت، تجارت و صادرات است و این چهار بانک تسهیلات را بر عهده گرفتند و بعضی بانک‌ها بانک تخصصی هستند و انتطار تسهیلات پرداخت نداریم، اما بقیه بانک‌های قرض الحسنه باید پای کار بیایند.

دبیر هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان افزود: بانک‌های خصوصی از منابع استان و زیر ساخت‌های استان استفاده می‌کنند، اما اطلاعات را به ما تحویل نمی‌دهند و لازم است حداقل به حوزه اقتصادی استانداری تحویل دهند.

زرنگ همچنین افزود: حسب مصوبات کارگروه رفع موانع تولید و در زمان استاندارن سابق و گذشته مقرر شده اگر واحد معدنی از امکانات و زیرساختا‌های استان استفاده کنند باید پرونده حساب بانکی خودشان را منتقل کنند، اما حساب اصلی در استان ندارند و این در صورتی است که از زیر ساخت استفاده می‌کنند.

وی گفت: عملکرد یکساله شبکه بانکی از ابان ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ رشد در حوزه منابع داشتیم در بازه یکساله بیست و یک همت بوده که معادل ۴۳ رشد منابع یک ساله داستیم و امیدواریم تا پایان سال این رقم به ۶۰ درصد برسد.

دبیر هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان با بیان اینکه در سال گذشته مصارف عملکرد استان در این بازه زمانی بیست و شش همت افزایش داشته که بیش از ۴۶ درصد مصارف افزایش داشته افزود: معادل ۱۰۱ درصد منابع استان تسهیلات پرداخت کردیم.