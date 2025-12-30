پخش زنده
معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت، در نشست تخصصی توسعه ساخت داخل با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی اعلام کرد که وزارت نفت سازوکارهای متنوعی از جمله پیشپرداخت ۵۰ درصدی، تضمین پرداخت به موقع و بیمه محصولات «تولید بار اول» ایجاد کرده تا روند اجرای پروژهها تسهیل شود و صنعت نفت با توان داخلی تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاکری معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت در نخستین نشست تخصصی توسعه ساخت داخل در صنعت نفت، دکتر شاکری، معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت، با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی گفت: «ما در وزارت نفت آمادهایم در هر جایی که بتوانیم از بخش خصوصی حمایت کنیم و موانع پیش روی آنها را برطرف نماییم. هرچه بخش خصوصی قویتر شود، پروژههای ما بهتر پیش میرود و کشور به رشد و بالندگی خواهد رسید.»
وی افزود که هدف اصلی همه فعالان حوزه نفت، توسعه و پیشرفت کشور است و وزارت نفت این حمایتها و رفع موانع را برای حوزه تولید «بار اول» بهعنوان محور اصلی بحثهای امروز، در چند محور دنبال خواهد کرد. دکتر شاکری ادامه داد: «اولین محور، مرور فعالیتهای گذشته در قالب قراردادهای تولید بار اول است که با ابلاغ وزیر محترم، سیاستگذاری و هدایت مهندسی آنها بهصورت کلی انجام خواهد شد.»
وی به دستورالعمل داخلی اخیر وزارت نفت که در آبانماه ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: «با همکاری شرکتهای کارفرمایی هدف ما این است که ابتدا نیازهای واقعی بخش خصوصی شناسایی شود و سپس اجرای این فعالیتها تسهیل گردد. بسیاری از موضوعاتی که پیشتر تعریف شدهاند، اکنون بهصورت مستمر دنبال میشوند تا به نتیجه نهایی برسند. نتیجه نهایی از نظر ما تنها ساخت یک نمونه نیست، بلکه تحقق کامل اهداف تولید بار اول است.»
شاکری همچنین به اهمیت تضمین و تأمین مالی پروژهها اشاره کرد: «برای پروژههای تولید بار اول، صندوقهای وزارت نفت سازوکاری ایجاد کردهاند و اعتبار لازم برای پنج محور اکنون تأمین شده است. این سازوکار به شرکتهای تابعه ابلاغ شده تا قراردادهای خود را از این مسیر استفاده کنند. این اقدام تضمین میکند که پرداختها به موقع انجام شود و دیگر جای نگرانی برای بخش خصوصی باقی نماند.»
وی ادامه داد: «قراردادهای تولید بار اول هفته گذشته توسط وزیر محترم ابلاغ شد و برای اولین بار پیشبینی پیشپرداخت ۵۰ درصدی صورت گرفته است. هدف ما ایجاد روابط بهتر بین کارفرما و مجری است تا پروژهها با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر انجام شوند.»
شاکری همچنین درباره بیمه محصولات «تولید بار اول» گفت: «چون گاهی به دلیل پیچیدگیهای صنعت نفت و ریسک بالای استفاده از تجهیزات، استفاده گسترده از محصولات تولید بار اول با تأخیر مواجه میشود، ما از طریق صندوق، سازوکار بیمه این محصولات را ایجاد کردهایم تا اطمینان بیشتری به کارفرما داده شود و فعالان بخش خصوصی با اعتماد بیشتری به سمت استفاده از این محصولات بروند.»
وی در پایان از فعالان بخش خصوصی خواست با همکاری و همت مسیر توسعه ساخت داخل را ادامه دهند تا شاهد رشد و پیشرفت کشور باشند و افزود: «هرچه بخش خصوصی قویتر باشد، پروژههای صنعت نفت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری اجرا میشوند.»