به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "سعید محمدی زاد" در تشریح این خبر بیان داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان زرندیه در تحقیقی از انبار مقادیر زیادی سویا غیر بهداشتی در یک انبار در این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در انبار مذکور و بازرسی از محل مشخص شد سویا‌های نگهداری شده در این محل پس از مخلوط شدن با خاک به عنوان خوراک دام در اختیار دامداری‌های قرارر می‌گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه با اشاره به کشف ۲۴ تن سویای غیر بهداشتی به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این عملیات اظهار داشت: ۴ نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و انبار نیز با دستور مقام قضائی پلمپ شد.